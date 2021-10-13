Россия и ЕС договорились провести серию консультаций для согласования взаимного признания сертификатов о вакцинации

Об этом сообщил Минздрав РФ.

«Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты должны согласовать правовые и технические параметры, сказали в министерстве здравоохранения России. В прошлом месяце ведомство отправило документы, которые запросил Брюссель. Когда именно пройдут новые консультации, пока не уточняется.