Движение поездов задерживается на Курском направлении московской железной дороги

Это связано с поломкой одного из составов возле станции Остафьево. В московском департаменте транспорта предупредили, что некоторые пригородные электрички будут отменены, а другие будут проезжать ряд станций без остановки.
2021-10-13T09:02:37+03:00
2021-10-13T09:29:57+03:00
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09:02, 13 октября 2021
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