«Ъ»: Столичные власти в скором времени планируют передавать фотографии граждан с портала mos.ru в базы силовиков

Изменения обойдутся бюджету в почти 240 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок. А займется их реализацией пермская компания «Брайт софт», которая будет обязана разработать и внедрить в mos.ru процесс сохранения так называемой «эталонной фотографии» в дополнительную галерею Единого центра хранения данных МВД Москвы, который обрабатывает видео с камер наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. Вместе с тем, как пишет газета «КоммерсантЪ», в департаменте информационных технологий не стали объяснять, зачем отправлять фотографии пользователей в базу МВД, и откуда они будут выгружаться, но заметили, что пользователь прикрепляет фото при подаче электронного заявления на услугу.

С новыми возможностями сайт госуслуг Москвы также сможет собирать данные о самом устройстве пользователя. В департаменте уверяют, что это может понадобиться при обращении гражданина в службу поддержки. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены, что проект необходим властям для поиска преступников и нарушителей изоляции, а также для слежки за политическими оппонентами.

Дополнительные функции сайта должны быть разработаны через год.

Ранее столичные власти заявили, что потратят около 130 миллионов рублей на доработку уже имеющейся системы распознавания лиц, чтобы можно было не только найти преступника, но и отследить его маршрут.