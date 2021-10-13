Американский частный космический корабль New Shepard отправится сегодня в очередной полет

На его борту будет находится четверо космических туристов, в том числе известный канадский актер Уильям Шетнер, который исполнил роль капитана звездолёта Enterprise Джеймса Кирка в сериале и фильмах «Звездный путь». 90-летний Шетнер станет самым пожилым жителем Земли, который окажется в космосе.
2021-10-13T08:33:20+03:00
2021-10-13T09:27:55+03:00
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08:33, 13 октября 2021
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