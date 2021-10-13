Telegram заблокировал канал основателя группировки «Мужское государстве» Владислава Позднякова

Сам он утверждает, что это коснулось только тех пользователей, кто скачал приложение из официальных магазинов, у тех, кто заходит с персональных компьютеров проблем нет. В свою очередь газета РБК отмечает, что канал не открывается и с обычных ПК.

Накануне видеосервис Youtube заблокировал страницу Позднякова. Его сторонники известны тем, что выступают против межрасовых браков, феминизма и ЛГБТ и участвуют в травле неугодных им людей. На днях нижегородская прокуратура попросила суд запретить деятельность «Мужского государства» на территории России и признать его экстремистским.