Меры безопасности усиливают в школах Абакана

Это связано с появлением слухов о якобы готовящемся вооруженном нападении на одно из учебных заведений, пишет местное интернет-издание «Хакасия». Сообщения появились в родительских чатах в социальных сетях. В мэрии сказали, что уже направили информацию в силовые структуры.

Они будут обязаны отреагировать, даже если подобные записи содержат недостоверную информацию. Администрация Абакана призывает всех родителей не паниковать и сохранять бдительность. Вооруженное нападение произошло в конце сентября в пермском вузе. Были убиты шесть человек. До этого бывший ученик казанской школы в мае открыл огонь в здании учебного заведения.