Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд планирует обсудить сегодня ситуацию в Донбассе с замруководителя АП Дмитрием Козаком.

По данным агентства «Интерфакс», речь пойдет о возможном возобновлении двусторонних консультанций по ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что будет поднята эта тема.

Подобные контакты были свернуты два года назад. Песков добавил, что скорее всего вряд ли переговоры в формате Козак-Нуланд будут проводиться на постоянной основе.