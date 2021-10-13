С погибшим актёром Большого театра Евгением Кулешом простятся сегодня в Москве

Церемония прощания должна начаться сегодня в 10 утра в Атриуме вспомогательного корпуса театра. Похоронят артиста в поселении Решетниково Московской области. Трагедия произошла в минувшую субботу во время премьеры оперы «Садко».

Евгения Кулеша придавило декорацией. Артист скончался на месте в результате открытого перелома черепа. Спектакль немедленно прервали, объявили антракт, а вскоре сообщили об отмене. По некоторым данным, Кулеш перепутал направление движения и пошёл не в ту сторону. В Большом театре рассказали, что все механизмы сработали в штатном режиме. Следственный комитет и московская прокуратура начали проверку по факту смерти Кулеша. Актёру было 37 лет.

Сразу после инцидента, Большой театр отменил показ спектакля «Садко», намеченный на 10 октября, пообещав вернуть зрителям деньги за билеты.