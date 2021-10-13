Z Архив новостей новости
5 1 6 449
08:05, 13 октября 2021

С погибшим актёром Большого театра Евгением Кулешом простятся сегодня в Москве

Церемония прощания должна начаться сегодня в 10 утра в Атриуме вспомогательного корпуса театра. Похоронят артиста в поселении Решетниково Московской области. Трагедия произошла в минувшую субботу во время премьеры оперы «Садко».

Евгения Кулеша придавило декорацией. Артист скончался на месте в результате открытого перелома черепа. Спектакль немедленно прервали, объявили антракт, а вскоре сообщили об отмене. По некоторым данным, Кулеш перепутал направление движения и пошёл не в ту сторону. В Большом театре рассказали, что все механизмы сработали в штатном режиме. Следственный комитет и московская прокуратура начали проверку по факту смерти Кулеша. Актёру было 37 лет.

Сразу после инцидента, Большой театр отменил показ спектакля «Садко», намеченный на 10 октября, пообещав вернуть зрителям деньги за билеты.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 372 6 35844 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Письмо матери Ильи Сачкова Владимиру Путину Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы»...

5 209 6 66344 06.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 23793 09.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 401 6 50913 11.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 84 6 11775 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 412 6 66774 11.10
Интервью Персонально ваш

Михаил Фишман гость: Михаил Фишман журналист

Пытки – это одна из самых страшных штук, которая случилась с Россией за последние годы. А именно тот факт, что пытки стали нормой…

5 34 6 10264 06.10
#слушать 50:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9162 08.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 23939 08.10
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 84 6 16891 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 179 6 36247 08.10
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Я представил, как Навальный полагал, что ему как мученику либеральному эта премия будет полезна, она как передача сквозь тюремную решетку. И вдруг премию получает благополучный, сытый, достаточно приемлемый для государства человек…

5 26 6 5328 12.10
#слушать 36:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32445 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни интеллектуально. Он из последних сил пытался привести аргументы и воззвать к здравомыслию…

5 296 6 64032 10.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Премия нравственному сопротивлению лжи и насилию. Непраздничное поздравление Дмитрию Муратову Присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову – это антивоенное заявление Нобелевского комитета. Оно показывает, что мир понимает: Россия находится на грани гражданской войны…

5 61 6 13665 08.10
Блоги

Алексей Навальный: Коррупция процветает, когда пренебрегают правами человека Чиновник, берущий взятку, и полицейский, натягивающий мешок на голову заключенного, привязанного к стулу, — это один и тот же человек. Его закон — превосходство сильного над слабым…

5 130 6 76867 06.10

Популярное за неделю

Новости

Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом» При таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня…

5 5 6 7203
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин молчит, загадочно улыбается. Я подозреваю, что он удивлен тупостью медиамира и тем, что медиамир, население не понимают, к чему он клонит и чего он хочет. Всё так очевидно…

5 38 6 109610 06.10
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 78 6 24123 08.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Третий уровень нищебродства успешно достигнут. Впереди четвёртый и пятый Лично я на небольшой свободный излишек прикупил гречки, риса, растительного масла, консервов, тростникового сахара, чтобы смягчить для своего кошелька очередное падение в пропасть инфляции…

5 104 6 144914 10.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 95 6 121103 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9289941
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5050933

Сегодня в эфире