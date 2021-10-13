Европейская комиссия обсудит меры по урегулированию кризиса в энергетике

Беспрецедентный рост цен на электроэнергию и газ из-за высокого спроса заставляет страны ЕС выработать определенные меры не только на национальном, но и на общеевропейском уровне. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости иметь общую стратегию в среднесрочной и отдаленной перспективе.

Руководство союза, как ожидается, озвучит конкретный пакет предлагаемых решений. Среди обсуждаемых инструментов – центральная закупка газа всем содружеством для формирования стратегического резерва. Участие в схеме будет добровольным. Финансироваться резерв будет за счет доходов национальных правительств от углеродного рынка ЕС. Такую меру уже поддерживает Испания. Среди критиков – Бельгия.

Вопрос серьезного роста стоимости энергии будет обсуждаться на саммите глав Евросоюза на следующей неделе.