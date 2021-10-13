Госдепартамент США начал расследование против чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа – их подозревают в том, что они могли присвоить дорогие подарки для высокопоставленных иностранных чиновников.

В частности, пропали без вести сувениры для зарубежных лидеров, подготовленные к саммиту G7 в Кэмп-Дэвиде в 2020-м (его отменили из-за пандемии). Презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентскими печатями и подписью Трампа и первой леди.

Также выясняется судьба бутылки виски за 6000$, которую японцы подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, но он ее не получил.