Крупнейшая в мире бюджетная авиакомпания Ryanair начала бессрочно отлучать от обслуживания клиентов, которые добились возврата денег за перелеты, неиспользованные из-за пандемии.

Перевозчик уверяет, что по всему меру в черный список внесут не более 1000 человек, и что все они смогли вернуть деньги незаконно — через свои банки.

Те опирались на аргумент, что стоимость перевозки нужно возвращать, если из-за ограничений на въезд в тех или иных странах в связи с коронавирусом пассажир не может воспользоваться своим билетом.

Позиция Ryanair в том, что компания честно предупреждает всех: билеты абсолютно невозвратные, раз сам рейс состоялся, то деньги не вернут, вне зависимости от того, по какой причине пассажир не смог лететь.