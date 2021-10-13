Минздрав собирается одобрить вакцину от коронавируса «Спутник» для подростков от 12 лет

По данным газеты «Коммерсант», это может произойти уже до конца месяца. Как и в случае с применением препарата для взрослых годом ранее, решение о массовом прививании подростков может быть принято, несмотря на неоконченные клинические испытания.

Эксперты объясняют необходимость детской вакцинации ростом заболеваемости среди этой возрастной категории. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, дети от 6 до 17 лет составляют уже до 13% всех болеющих ковидом россиян. В июне вакцинацию подростков одобрила и ВОЗ.