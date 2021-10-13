Суд в Минске рассмотрит сегодня жалобу на арест журналиста белорусской версии «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Судебное заседание в суде Партизанского района белорусской столицы пройдет в закрытом режиме, сам корреспондент в нем участвовать не будет. При этом до сих пор не понятно, кто именно расследует дело в отношении журналиста: ни КГБ, ни Следственный комитет с момента задержания комментариев не давали.

Геннадий Можейко должен был выйти на свободу из СИЗО в Жодино еще вечером в понедельник, однако этого не произошло. А адвокаты, которые подписали соглашение о неразглашение, ситуацию прокомментировать не могут.

Ранее Можейко предъявили официальные обвинения. Ему вменяется сразу две статьи – о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и оскорбление представителей власти. Максимальный срок, предусмотренный по статьям, 12 и 3 года лишения свободы соответственно.

Можейко был задержан в Москве и вывезен в Минск 1-го октября, после того, как опубликовал статью с сочувственными высказываниями о программисте Андрее Зельцере, застрелившем при попытке задержания сотрудника КГБ и убитом ответным огнем. По официальной версии, Можейко в Белоруссию вернулся сам и только там был задержан. «Комсомольскую правду» после его статьи в Белоруссии окончательно запретили.

