Петербургский городской суд сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест блогера Юрия Хованского

Его обвиняют в оправдании терроризма.

Защита Юрия Хованского просит отпустить подсудимого под домашний арест, в то время как суд первой инстанции оставил его в изоляторе. Следователи просили не освобождать блогера, поскольку, по их мнению, Хованский может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях.

Несмотря на поддержку рэперов Оксимирона, Ресторатора и Мэддисона, которые приехали в зал заседания, суд встал на сторону силовиков. Хованский провёл в СИЗО уже более трех месяцев. Его отправили под стражу в начале лета после обысков и возбуждения уголовного дела.

Внимание силовиков привлекли две песни, которые блогер исполнил во время ютуб-трансляции. В них упоминался захват заложников на Дубровке. Эксперты нашли в произведениях признаки оправдания терроризма.



Хованскому грозит крупный штраф и до семи лет колонии.

