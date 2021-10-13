Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, как ожидается, обсудит ситуацию на Украине с высокопоставленным представителем

Собеседником Нуланд станет Дмитрий Козак. Замглавы президентской администрации курирует отношения с Украиной и выступает советником на переговорах в нормандском формате. Подробности прещстоящей встречи не раскрываются.

В Кремле дали понять, что высокопоставленные представители Госдепа и Кремля обменяются мнениями. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков приветствовал возрождение подобных контактов.

Нуланд, прилетевшая в Москву обсуждать двусторонние, региональные и глобальные вопросы, уже встретилась во вторник с замглавы МИДа. Сергей Рябков охарактеризовал состоявшийся разговор как предельно откровенный и полезный, однако признал, что позиции сторон плохо стыкуются. Основное время было уделено двусторонним вопросам, а также стратегической безопасности.

После Москвы в планах Виктории Нуланд посетить Бейрут и Лондон. Сам Рябков по итогам переговоров с ней объявил, что Москва предлагает Вашингтону обнулить все взаимные ограничения на численность сотрудников дипмиссий, из-за которых США перестали выдавать россиянам визы.

