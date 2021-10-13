В Петербурге сделали обязательной вакцинацию от коронавируса как для бюджетников,так и для работников частного сектора

Обязательную вакцинацию для значительной категории жителей Северной столицы объявила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

Согласно постановлению, первую прививку сотрудникам бюджетных и частных организаций нужно сделать до середины следующего месяца, вторую — до 15 декабря. Вакцинацию обязаны пройти не менее 80% сотрудников сфер обслуживания, общепита, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений культуры, здравоохранения и соцобслуживания.

Работодатели должны будут сами обеспечить выполнение нового постановления, рассказала «Эху Москвы» представитель ведомства Наталья Терентьева.

Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к вакцинации. Однако о том, будут ли проверяющие учитывать справки о перенесённом COVID-19, в постановлении не сказано ни слова. В петербургском Роспотребнадзоре ещё уточняют позицию по этому пункту.

Газета «Деловой Петербург» на основе открытых данных подсчитала, что за месяц темпы вакцинации в Северной столице упал в 6 раз.

