В Нидерландах разгорелась общественная дискуссия, должен ли монарх отречься от престола в случае однополого брака

Поводом стала книга эксперта по королевской семье Питера Ревинкеля «Амалия, долг зовет». В ней Ревинкель трактует положения голландской конституции о том, что трон передается лишь законным наследникам в том духе, что если монарх захочется сочетаться браком, дети в котором могут появиться лишь через вспомогательные репродуктивные технологии или усыновление, то и царствовать он или она не сможет.

В связи с этим премьер-министр Марк Рютте выступил с заявлением. Он сказал, что по его личному мнению кронпринцесса Амалия (которой в декабре исполняется 18) сможет занять престол в любом случае, но даже если у кого-то будут сомнения, то конечное слово – за парламентом.