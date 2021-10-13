Отец поступившей в МГУ 9-летней девочки пожаловался, что ее травят

Об этом он рассказал каналу «Москва-24». По словам Евгения Теплякова, его дочери Алисе обещают «сломать руки», «выкинуть из университета», «упрятать отца в психушку» и тому подобное – в том числе в переписке (Тепляков-старший упомянул и о сохраненных скриншотах).

Алиса Теплякова сдавал экзамены на психфак, не прошла на бюджетное место, но родители отдали ее на платное. Руководство ВУЗа выделило девочке для адаптации психолога.