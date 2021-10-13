В Калининграде приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за наплыва больных коронавирусом

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко признался, что местная система здравоохранения работает, цитата, «на пределе». На этом фоне в области решено ввести специальные коды для вакцинированных и переболевших ковидом, без которых перестанут пускать в общественные места. Единственная альтернатива – постоянно сдавать ПЦР-тесты. На аналогичную меру только за последние сутки пошли также власти Смоленской области и республики Коми.

В целом по стране занято около 90% коек для больных коронавирусом, при том что коечный фонд сейчас вновь наращивают.