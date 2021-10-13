Каналы основателя т.н. «Мужского государства» Владислава Позднякова заблокировали в телеграме и на ютубе

Поздняков неоднократно призывал к травле организаций и брендов, которые, по его мнению, оскорбляют русских, продвигают ЛГБТ, мультикультурализм или феминизм – например, «Вкусвилл», «Ёбидоёби» и «Тануки».

Примечательно, что еще недавно в общении с подписчиками основатель телеграма Павел Дуров говорил, что блокировать «Мужское государство» не за что. После того, как с иском о признании движения экстремистским обратилась нижегородская прокуратура, Позднякову написала служба поддержки Apple, потребовав убрать дискриминационный и разжигающий вражду контент.