Одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов США отстранили от тренировок за отказ вакцинироваться

Речь о разыгрывающем клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге – он отказывается прививаться по религиозным соображениям.

29-летний молодой человек входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков нынешнего сезона НБА по версии Forbes. Согласно его расчетам, за каждую пропущенную домашнюю игру Ирвинг будет терять около $380 тыс.