Речь о разыгрывающем клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге – он отказывается прививаться по религиозным соображениям.
29-летний молодой человек входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков нынешнего сезона НБА по версии Forbes. Согласно его расчетам, за каждую пропущенную домашнюю игру Ирвинг будет терять около $380 тыс.
Одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов США отстранили от тренировок за отказ вакцинироваться
Речь о разыгрывающем клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге – он отказывается прививаться по религиозным соображениям.