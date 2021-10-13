Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

В свою бытность министром здравоохранения Скворцова уже консультировала ВОЗ по похожим вопросам, теперь она будет руководить группой из 24 чиновников и ученых из разных стран. Собираться группа будет дважды в год, пока в виртуальном формате. Первое заседание намечено на 27-28 октября.