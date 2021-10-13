Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

В свою бытность министром здравоохранения Скворцова уже консультировала ВОЗ по похожим вопросам, теперь она будет руководить группой из 24 чиновников и ученых из разных стран. Собираться группа будет дважды в год, пока в виртуальном формате. Первое заседание намечено на 27-28 октября.
2021-10-13T04:03:49+03:00
2021-10-13T04:03:49+03:00
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04:03, 13 октября 2021
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