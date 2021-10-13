МВД: мужчина, пытавшийся застрелить полицейского в московском ОВД, был пьян

Об этом сообщило столичное управление МВД. Он задержан, с ним ведутся следственные действия. Никто не пострадал.

Вчера около 5 вечера в отдел полиции по Преображенскому району Москвы пришел 50-летний мужчина. Во время досмотра он достал и направил на правоохранителя похожий на пистолет предмет. За чем приходил, пока неизвестно.