Один девятиклассник ударил другого ножом в результате конфликта позавчера в школе номер 51 города Махачкалы, пострадавший скончался по пути в больницу.
Возбуждены уголовные дела – по статье «убийство», а также «халатность» — в отношении руководства школы. Завуч и директор уволены, последний сам госпитализирован с сердечным приступом.
В Дагестане арестовали на 2 месяца 15-летнего мальчика, который зарезал одноклассника
Один девятиклассник ударил другого ножом в результате конфликта позавчера в школе номер 51 города Махачкалы, пострадавший скончался по пути в больницу.