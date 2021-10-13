В Дагестане арестовали на 2 месяца 15-летнего мальчика, который зарезал одноклассника

Один девятиклассник ударил другого ножом в результате конфликта позавчера в школе номер 51 города Махачкалы, пострадавший скончался по пути в больницу.

Возбуждены уголовные дела – по статье «убийство», а также «халатность» — в отношении руководства школы. Завуч и директор уволены, последний сам госпитализирован с сердечным приступом.