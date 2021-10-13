Конгресс США в очередной раз повысил лимит госдолга, чтобы избежать дефолта

Допустимый уровень заимствований решено повысить почти на $500 млрд, сейчас разрешенный размер госдолга составляет чуть менее $29 трлн. Это, по оценке американского Минфина, позволит государству сводить концы с концами еще почти 2 месяца.

На прошлой неделе законопроект одобрил Сенат. Теперь он уйдет на подпись президенту. По данным агентства Reuters, Джо Байден намерен утвердить документ уже на этой неделе