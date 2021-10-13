Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:03, 13 октября 2021

Конгресс США в очередной раз повысил лимит госдолга, чтобы избежать дефолта

Допустимый уровень заимствований решено повысить почти на $500 млрд, сейчас разрешенный размер госдолга составляет чуть менее $29 трлн. Это, по оценке американского Минфина, позволит государству сводить концы с концами еще почти 2 месяца.
На прошлой неделе законопроект одобрил Сенат. Теперь он уйдет на подпись президенту. По данным агентства Reuters, Джо Байден намерен утвердить документ уже на этой неделе


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 372 6 35701 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 23746 09.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 399 6 50710 11.10
Новости

Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества Это глава российского государства заявил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва…

5 79 6 10609
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 84 6 11752 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 409 6 65665 11.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9157 08.10
Новости

Фото: Олеся Герасименко Дочь ректора Шанинки Сергея Зуева Дарья, которая находится на девятом месяце беременности, вышла на одиночный пикет Дарья стоит с плакатом у Петровки, 38, на котором написано: «Отпустите Сергея Зуева. Нет надуманным делам»...

5 28 6 5289
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 23934 08.10
Новости

Российские стендап-комики дважды извинились за шутку про осетинский пирог Видеообращение опубликовала на своей странице в Instagram уроженка Северной Осетии, юморист Ариана Лолаева…

5 34 6 6719
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 84 6 16879 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 177 6 36224 08.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32431 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни интеллектуально. Он из последних сил пытался привести аргументы и воззвать к здравомыслию…

5 296 6 63898 10.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Премия нравственному сопротивлению лжи и насилию. Непраздничное поздравление Дмитрию Муратову Присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову – это антивоенное заявление Нобелевского комитета. Оно показывает, что мир понимает: Россия находится на грани гражданской войны…

5 61 6 13652 08.10
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Чем больше будут люди кричать, визжать, вопить и лгать – тем больше шансов, что электронное голосование будет применено. Потому что если вы кричите, вопите и лжете, это значит, у вас ничего больше нет…

5 80 6 17837 07.10
#слушать 52:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом» При таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня…

5 2 6 2434
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин молчит, загадочно улыбается. Я подозреваю, что он удивлен тупостью медиамира и тем, что медиамир, население не понимают, к чему он клонит и чего он хочет. Всё так очевидно…

5 38 6 109477 06.10
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 78 6 24069 08.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Третий уровень нищебродства успешно достигнут. Впереди четвёртый и пятый Лично я на небольшой свободный излишек прикупил гречки, риса, растительного масла, консервов, тростникового сахара, чтобы смягчить для своего кошелька очередное падение в пропасть инфляции…

5 104 6 144331 10.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 95 6 121025 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9289920
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5050904

Сегодня в эфире