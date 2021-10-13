Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом»

На это обращает внимание глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, при таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня.

Кроме того, чем дальше, тем меньше страхует от тяжелого сценария молодой возраст: на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко говорил о пациентах в реанимации моложе 30 лет. С началом учебного года вирус особенно активно распространяется и в школах, ведь дети часто болеют бессимптомно.

Ежесуточное число заболевших в стране, по данным оперштаба, в последнее время держится на уровне чуть ниже 30 тысяч, смертей – выше 900.