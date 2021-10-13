В Петербурге нашелся кот, который пропал из музея Ахматовой в Фонтанном доме

Рыжий кот по кличке Ося жил там 13 лет, и по данным сотрудников это самый старый музейный кот в городе. Он пропал вечером в пятницу – как удалось выяснить по камерам видеонаблюдения, его забрала неизвестная девушка. Сотрудники боялись, что у нее кот умрет, так как он старый и больной, и ему ежедневно нужно много лекарств.

Когда к поискам подключились полгорода и федеральные СМИ, девушка увидела объявление в интернете и сама вернула Осю, пояснив, что забрала его, сочтя бездомным.