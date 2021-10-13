Показатели авиаперевозок на российском рынке в сентябре вплотную приблизились к доковидным

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росавиации. По ее подсчетам, за минувший месяц авиакомпании страны перевезли почти 12,5 млн человек, что всего на 4% меньше, чем в сентябре 2019-го.

В целом с начала года перевозки приближаются к 85 млн, что почти на две трети выше, чем за тот же период прошлого года, но на 15% ниже уровня до пандемии. Активнее всего восстанавливаются внутренние перевозки и туристические направления.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, темпы восстановления авиаперевозок в России значительно выше среднемировых.