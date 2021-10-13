Украинская прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте для кума Путина Виктора Медведчука

Меру пресечения лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назначили до 7 декабря по новому уголовному делу о госизмене из-за закупок угля в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Следствие просило отправить политика в СИЗО, но суд отказал. Сам Медведчук объявил, что тоже недоволен домашним арестом, но вот хочет ли он обжаловать его, он пока не решил. Своей вины он не признает и преследование считает политическим.