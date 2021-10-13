Премьер-министр Михаил Мишустин вдвое урезал квоты на временное пребывание иностранцев

А также на пребывание лиц без гражданства в России. В соответствующем постановлении, подписанном на следующий год, устанавливается лимит менее чем в 19 тысяч разрешений. Из них почти 3000 – для Москвы и Подмосковья, 600 – на Петербург, на остальные регионы и того меньше.

В страну последовательно пускают все меньше мигрантов: в текущем году квота составляет почти 40 тысяч, в 2020-м – более 60-ти, в 2019-м – почти 85, в 2018-м – свыше 90 тысяч.