В России впервые составили протоколы на физлиц, включенных в реестр иноагентов

Ранее за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях и интернете штрафовали только СМИ и НКО. Против 80-летнего правозащитника и бывшего депутата Госдумы Льва Пономарева возбудили административное дело из-за того, что он не снабдил обязательной припиской 40 записей в своих соцсетях. В этом списке, в основном, перепосты чужих текстов. Есть и, например, «пост», состоящий из одного-единственного слова «поздравляю» под новостью о присуждении главреду Новой Газеты Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира. Еще одно дело завели на активиста из Якутии Степана Петрова.

Пономарев был в первой пятёрке частных лиц, которых в декабре прошлого года Минюст признал СМИ-иноагентами. Всего в реестре на данный момент — 85 граждан и организаций.