В Москве в ближайшие три года откроют 35 станций метро и построят почти 60 км путей

Это пообещал заместитель мэра по градостроительной политике Андрей Бочкарев. По его словам, только до конца 2021-го в столице откроются 10 станций Большой кольцевой линии на юго-западе и юге, а впоследствии ее замкнут на востоке, продлят до аэропорта Внуково Солнцевскую линию, на север – Люблинско-Дмитровскую, и начнут строить 2 новых – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую.

За тот же период планируется ввести в строй 285 км автодорог, в том числе Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. Развитие транспортной инфраструктуры – крупнейшая статья расходов московского бюджета.