Участники виртуального саммита стран G20 решили не признавать режим талибов, захвативших власть в Афганистане

При этом страны договорились нарастить гуманитарную помощь афганцам – к более активным вливаниям накануне призывал генсек ООН Антониу Гутерриш, чтобы не допустить коллапса афганской экономики и гуманитарной катастрофы. В Кабуле жалуются на нехватку воды, дров и электроэнергии.

Движение «Талибан», которое в России и на уровне ООН признано террористическим и запрещено, захватило власть в Афганистане в августе, когда США вывели оттуда свои войска после 20 лет присутствия. Активы Центробанка за рубежом заморожены, с новой властью ведут только «технические» переговоры, пока талибы не докажут своей приверженности соблюдению прав человека и международного права.