The Sun и Daily Express извинились за публикации, в которых обвиняли русских в краже формулы их вакцины от ковида

Речь о разработке компании AstraZeneca. Об этом объявил дистрибьютор российской вакцины «Спутник», РФПИ. Редакции обеих медиа признали, что информация была недостоверной. Также соответствующие статьи удалили с сайтов обеих газет.

«Спутник» на данный момент зарегистрирован более чем в полусотне стран мира, в основном в Азии и Латинской Америке. ВОЗ, а также регуляторы США и ЕС вакцину не признают.