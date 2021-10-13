В Чечне направили в Верховный суд республики дело о выдаче в другой регион похищенных в Нижнем Новгороде братьев

Об этом признанному иноагентом изданию The Insider сообщили в пресс-службе Кризисной группы «СК SOS».

Салеха Магамадова и Исмаила Исаева обвиняют в пособничестве террористам. Их пыталась защищать организация «Российская ЛГБТ-сеть», но те отказались (как рассказали позже – под угрозами насилия). Магамадов и Исаев также жалуются, что им поступают от родственников угрозы так называемым «убийством чести».

Вчера дело в отношении братьев начал рассматривать Ачхой-Мартановский суд, который и принял решение передать его в Верховный суд Чечни.