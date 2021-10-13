Все больше регионов вводят цифровые коды доступа в общественные места

Получить код можно будет после прививки, недавно перенесенного заболевания или сданного отрицательного теста на ковид – но его придется обновлять каждые 72 часа.

В последнее время целый ряд регионов ужесточают ковидные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Уже заработали аналогичные системы в Ростовской, Калининградской областях, ряде регионов Поволжья, в Севастополе, Татарстане и Чечне, вскоре коды введут в Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях.

Еще больше регионов пошли другим путем – сделали вакцинацию от ковида обязательной для отдельных категорий граждан – тут обе столицы, весь север и северо-запад, почти вся центральная Россия, Поволжье и Дальний Восток – около половины регионов страны.

Причем некоторые субъекты федерации совмещают обе меры.