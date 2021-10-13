В Белоруссии завели новое уголовное дело на лидера оппозиции Светлану Тихановскую

Кроме нее, по нему проходит экс-министр культуры Павел Латушко. Следственный комитет республики обвиняет их в самовольном присвоении звания или власти (по этой статье сажают на срок до 2 лет). Поводом для преследования стало создание, цитата, «псевдоорганов государственной власти и дипломатических представительств за рубежом».

Против Тихановской и Латушко в Белоруссии были возбуждены и другие уголовные дела. Их обвиняют в руководстве экстремистским обществом, призывах к свержению конституционного строя, заговоре с целью захвата власти и покушении на акт терроризма. Тихановская также проходит по делам о приготовлении к массовым беспорядкам.

Сама она была вынуждена уехать из страны прошлым летом, вскоре после ареста своего мужа и президентских выборов, которые, по официальной версии, в 6-й раз выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция и страны Запада признавать его президентом отказались.