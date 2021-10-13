Об этом объявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков после переговоров со своей американской коллегой Викторией Нуланд. Их итоги российская сторона оценивает в целом положительно. Нуланд ход и результаты встреч с российскими дипломатами пока не комментирует. Тем временем посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия продолжает оказывать визовые услуги гражданам США в полном объеме, несмотря на взаимное сокращение численности дипломатов.
Нуланд прибывала в Москву с однодневным визитом после 2 лет санкций и запрета на въезд. В обмен на ее приезд в Москву Вашингтон согласился выдать визу замдиректора одного из департаментов российского МИДа Константину Воронцову.
Россия предложила США обоюдно снять все ограничения на работу дипмиссий друг друга
Об этом объявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков после переговоров со своей американской коллегой Викторией Нуланд. Их итоги российская сторона оценивает в целом положительно. Нуланд ход и результаты встреч с российскими дипломатами пока не комментирует. Тем временем посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия продолжает оказывать визовые услуги гражданам США в полном объеме, несмотря на взаимное сокращение численности дипломатов.