Ректор Шанинки Сергей Зуев после допроса помещен в изолятор

Его обвиняют в хищении 21 млн рублей, которые Минпросвещения выделило его ВУЗу на исследования. Зуеву грозит до 10 лет, сам он свою вину не признает. О какой мере пресечения для ректора следствие будет просить суд, пока не ясно. Вскоре после задержания отца беременная дочь Зуева Дарья вышла с одиночным пикетом к Петровке, 38 с требованием отпустить ее отца.

Ранее Тверской районный суд арестовал других фигурантов дела – экс-замминистра просвещения Марину Ракову, исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову, а также Евгения Зака и Максима Инкина — бывших сотрудников фонда, через который выделялись бюджетные деньги.