Преображенский суд Москвы сегодня, как ожидается,вынесет приговор главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой

Она является фигурантом, так называемого «санитарного дела».

Прокурор попросил для активистки один год и восемь месяцев ограничения свободы. Если Васильеву признают виновной, то ей запретят самостоятельно выезжать за пределы Москвы и выходить на улицу в ночное время суток. Главу «Альянса врачей», который российские власти признали иноагентом, обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, она призывала людей прийти на январскую акцию в поддержку Алексея Навального и тем самым создавала угрозу массового заражения коронавирусом. По данному делу обвинительные приговоры были вынесены девяти соратникам оппозиционного политика, включая его брата Олега. После этого, многие из них покинули Россию. Сейчас главе «Альянса врачей» избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, ей нельзя посещать общественные мероприятия без разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Ранее, глава «Альянса врачей» на своей странице в Фейсбуке сообщила о разрыве со структурами Алексея Навального и его соратниками.