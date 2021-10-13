Британские таблоиды извинились за публикацию статей о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Первым полностью удалило текст-перепечатку со своего сайта издание Daily Express, а затем выступило с извинениями, признав, что в публикации была представлена ложная информация. Авторы оригинального текста в газете The Sun опубликовали исправленную версию с цитатами из заявления Российского фонда прямых инвестиций, а также обнародовали комментарий фонда, опровергающий информацию, приведенную в их первоначальной версии.

В РФПИ назвали эту ситуацию очередной победой в борьбе с негативной кампанией в западных СМИ против «Спутника V». Там отметили, что редакции пошли на такой шаг, столкнувшись с неопровержимыми фактами.

Напомним, The Sun написала 10 октября, что «российский шпион» украл разработку университета Оксфорда и британско-шведской компании AstraZeneca, российские ученые скопировали технологию и на ее основе создали вакцину от коронавируса «Спутник V».