Задержанного ректора Шанинки Сергея Зуева вернули в следственный изолятор после допроса

Задержанного ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева вернули в следственный изолятор после допроса.

Зуева содержат в трехместной камере на Петровке с двумя мужчинами, один из которых проходит по делу о хранении наркотиков, а другой обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Кирилл Беспалов. Зуев попросил измерять ему давление как можно чаще. Он подтвердил, что его забрали днем ранее из больницы, а несколько позже допросили. Ведомственное издание МВД Медиа сообщило, что ректор проходит по делу заместителя министра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении 21 миллиона рублей, которые были выделены Фонду новых форм развития образования при активном содействии ранее его возглавлявшей Раковой. Следователи считают, что работы по контрактам выполнены не были, а деньги присвоили фигуранты. По делу проходит еще несколько человек в частности сотрудники фонда и супруг Раковой, который якобы фиктивно получал в фонде зарплату.

В ближайшее время следователь обратится в Тверской суд с ходатайством об избрании в отношении Зуева меры пресечения.