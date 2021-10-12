Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по количеству голов за национальные команды

За пять минут матча квалификации к чемпионату мира между сборными Португалии и Люксембурга он забил два пенальти. Теперь на его счету 114 мячей. В сентябре в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 против Ирландии португалец обогнал иранца Али Даеи, который за свою карьеру забил 109 мячей за сборную.

Встреча Португалия – Люксембург проходит в эти минуты в Португалии. Идет 2-й тайм. Счет 3:0 в пользу хозяев.