Британские таблоиды The Sun и Daily Express извинились за публикацию статьи о краже российскими шпионами формулы вакцины «АстраЗенека».

«Дэйли экспресс» даже не является автором этой идеи, согласно которой русские выкрали материалы компании и на их основе создали свой препарат «Спутник-V». Статья была опубликована в газете «Сан». Другие издания просто перепечатали ее. РИА цитирует «Дэйли экспресс», который пишет о том, что информация о создателе вируса – научном центре имени Гамалеи общеизвестна. Кроме того, приводится довод Российского фонда прямых инвестиций, в котором напомнили, что вакцина «АстраЗенека» изготовлена на основе аденовируса шимпанзе, тогда как российские ученые использовали платформу человека.

«Спутник» остается первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он получил регистрацию в августе прошлого года. Препарат сертифицирован в 70 странах, но европейского союза и соединенных штатов среди них нет.

По данным авторитетного британского медицинского журнала Ланцет вакцина СпутникV обладает эффективностью 92 процента.

