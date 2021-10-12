Дипломаты США и РФ договорились об еще одном раунде переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств

Дипломаты США и России договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил представитель госдепа Нед Прайс, комментируя визит в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

По словам Прайса, американская сторона рассчитывает добиться в этом вопросе «паритета по числу персонала, взаимности в вопросе выдачи виз». Представитель госдепа подчеркнул, что посольству США необходимо больше сотрудников, чтобы стабильно поддерживать контакты с российскими властями.