Суд Киева не стал отправлять под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему назначен домашний арест до 7 декабря. Прокуратура требовала для него арест или залог.
Политика обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористической организации. По версии обвинения, он участвовал в заговоре против Украины, цель которого — подорвать энергетическую безопасность страны. СБУ утверждает, что Медведчук помогал сорвать поставки угля из-за границы, чтобы вместо этого организовать незаконные схемы для поставки угля из Донбасса.
Суд Киева не стал отправлять под стражу Виктора Медведчука
Суд Киева не стал отправлять под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему назначен домашний арест до 7 декабря. Прокуратура требовала для него арест или залог.