Суд Киева не стал отправлять под стражу Виктора Медведчука

Суд Киева не стал отправлять под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему назначен домашний арест до 7 декабря. Прокуратура требовала для него арест или залог.

Политика обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористической организации. По версии обвинения, он участвовал в заговоре против Украины, цель которого — подорвать энергетическую безопасность страны. СБУ утверждает, что Медведчук помогал сорвать поставки угля из-за границы, чтобы вместо этого организовать незаконные схемы для поставки угля из Донбасса.