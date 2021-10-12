Дочь ректора Шанинки Сергея Зуева Дарья, которая находится на девятом месяце беременности, вышла на одиночный пикет против задержания своего отца. Ее фотографию опубликовала в соцсетях журналистка «Русской службы Би-би-си» Олеся Герасименко. На снимке Дарья стоит с плакатом у Петровки, 38, на котором написано: «Отпустите Сергея Зуева. Нет надуманным делам».

Ректора одного из главных гуманитарных вузов страны забрали накануне из больницы, где он находился с гипертоническим кризом. У него было давлением выше 200, написал в фейсбуке его друг, член Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий. По его словам, Зуева допрашивали 30 часов. После этого перевели в изолятор временного содержания. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В МВД сообщили, что профессор проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, в котором также фигурирует бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования». Вину он не признает.