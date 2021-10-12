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22:04, 12 октября 2021

Еще несколько российских регионов вводят связанные с коронавирусом ограничения

Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью. Так, в Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи, с прошлой недели там ввели цифровые пропуска для посещения кафе и ресторанов. Так называемые QR— коды с ноября введут в Свердловской области, а уже с 25 октября там должны быть привиты от коронавируса все чиновники. Без вакцинации их не пустят на работу. Затем эта мера распространится и на другие категории граждан.
В Петербурге объявлено о начале массовой вакцинации, которой подлежат сотрудники практически всех сфер. Выполнить это требование Роспотребнадзора необходимо до середины декабря.

Обязательную вакцинацию для значительной категории жителей Северной столицы объявила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова. Согласно постановлению, первую прививку сотрудникам бюджетных и частных организаций нужно сделать до середины следующего месяца, вторую — до 15 декабря. Вакцинацию обязаны пройти не менее 80% сотрудников сфер обслуживания, общепита, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений культуры, здравоохранения и соцобслуживания. Работодатели должны будут сами обеспечить выполнение нового постановления, рассказала «Эху» представитель ведомства Наталья Терентьева
Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к вакцинации. Однако о том, будут ли проверяющие учитывать справки о перенесённом КОВИДе, в постановлении не сказано ни слова. В петербургском Роспотребнадзоре ещё уточняют позицию по этому пункту
Газета «Деловой Петербург» на основе открытых данных подсчитала, что за месяц темпы вакцинации в Северной столице упали в 6 раз.
Столичные власти обсуждают возможность возвращения цифровых пропусков для посещения ресторанов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии. По словам одного из них, QR-коды могут вернуть, если в столице будут ежедневно выявлять по 6-7 тысяч заболевших коронавирусом. Другой собеседник назвал цифру 7-9 тысяч заболевших в день. При этом, конкретные даты не называются.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали почти 4700 заболевших. При этом 10 октября было выявлено 6 тысяч новых случаев COVID-19.


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