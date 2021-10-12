Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Сергей Зуев не признает вину

Его допросили в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщил «Эху» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Кирилл Беспалов, посетивший Зуева в изоляторе временного содержания. По его словам, Зуев находится в трехместной камере. У него два соседа. Один — обвиняемый в нанесении телесных повреждений, второй — в незаконном хранении наркотиков. По словам Беспалова, ректор рассказал, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. По словам задержанного, в изоляторе ему дают все необходимые лекарства и измеряют давление.

Как ранее сообщили в МВД, Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей Фонда новых форм развития образования. В ближайшее время следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В «Шанинке» заверили, что вуз, несмотря на задержание ректора, работает «в штатном режиме» и выразили надежду на «скорейшее разрешение ситуации».

Профессор Шанинки, социолог Григорий Юдин надеется, что общественный резонанс вокруг задержания ректора университета поспособствует благоприятной судьбе учебного заведения. Об этом Григорий Юдин сказал в эфире «Эха».

По словам Григория Юдина, Сергей Зуев сделал очень многое для своего университета, и текущие события стали шоком и вызовом для сотрудников вуза.