Москвичам пообещали почти на тысячу увеличить размер пенсии в будущем году

Ее минимальный размер вместе с городской доплатой вырастет до 21193 рублей. Об этом говорится на сайте мэра Сергея Собянина. Таким образом, произойдет увеличение пенсий на 4,8%. В связи с этим «минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», указали столичные власти.

В пресс-службе также уточнили, что на данный момент доплату к пенсии получают свыше 2 миллионов москвичей. Предыдущую индексацию пенсий для москвичей провели в конце прошлого года. В 2020-м ее размер составлял 19,5 тысяч рублей.

По прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции на конец года составит 7,4%.